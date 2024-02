Jair Bolsonaro convoca apoiadores para ato em sua defesa na Avenida Paulista

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que vem sendo alvo de uma devassa por parte do Judiciário e, em especial, pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, convocou ontem, segunda-feira, 12, seus apoiadores, para um ato em sua defesa na Avenida Paulista, no coração da cidade de São Paulo, no último domingo de fevereiro, dia 25, às 15h.

“Estarei na Paulista realizando um ato pacífico em defesa do nosso Estado Democrático de Direito. Eu peço a todos vocês que compareçam trajando verde e amarelo, e mais do que isso, não compareçam com qualquer faixa ou cartaz contra quem quer que seja”, disse o líder conservador em vídeo divulgado ontem.

Bolsonaro destacou que “nesse evento, eu quero me defender de todas as acusações que têm sido imputadas a minha pessoa nos últimos meses”.

“Mais do que discursos, uma fotografia de todos vocês, porque vocês são as pessoas mais importantes deste evento, para mostrarmos para o Brasil e para o mundo a nossa união, as nossas preocupações e o que nós queremos”.

Imagem: Reprodução