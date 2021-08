Jair Bolsonaro critica decisão de Pacheco em pedido sobre Alexandre de Moraes

O presidente Jair Bolsonaro criticou, nesta quinta-feira (26), a decisão do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), de rejeitar o pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Em uma entrevista concedida à Rádio Jornal Pernambuco, Bolsonaro disse que Pacheco agiu de forma diferente na CPI da Covid.

– Entrei com [a] ação com intuito [de] que o processo fosse avante. Nem vou dizer cassar ou não o ministro, mas que fosse avante. Pacheco entendeu e acolheu uma decisão da sua advocacia, lá do Senado. Quando chegou ordem do ministro Barroso para abrir a CPI da Covid, ele mandou abrir e ponto final. E agiu de maneira diferente – questionou.

O pedido de impeachment feito pelo presidente da República contra Moraes foi enviado ao Senado na última sexta-feira (20). Foi a primeira vez que um presidente da República pediu o afastamento de um ministro do STF.

Na quarta-feira (25), Bolsonaro já havia se manifestado de forma indireta sobre a decisão de Pacheco, postando um vídeo no qual diz saber onde está “o câncer do Brasil” e que pode vencer a guerra. O vídeo compartilhado por Bolsonaro era o trecho de uma live transmitida em abril deste ano.

– Sei onde está o câncer do Brasil. Nós temos como ganhar essa guerra se esse câncer for curado. Estamos entendidos? Se alguém acha que eu preciso ser mais explícito, lamento – disse o líder, na ocasião.

Fonte: Pleno News