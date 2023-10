Jair Bolsonaro diz que “aliados do Hamas e Hezbollah já estão aqui”

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) declarou, nesta quarta-feira (18), que aliados do Hamas e do Hezbollah já estão no Brasil, apontando que a “esquerda brasileira” não condena os atos terroristas desses grupos. Em publicação no X, o ex-chefe do Executivo previu a “destruição do Ocidente e a implementação do mal”.

– Não há mais o que argumentar! Não trata-se mais de política quando se degolam crianças, estupram e assassinam mulheres e toda a esquerda brasileira não condena tais fatos. As derivações de toda a inércia no Brasil são claras. Aliados do Hamas e Hezbollah já estão aqui e alinhados com as facções engravatadas ou que fazem reféns nas favelas, causarão a destruição do Ocidente e a implementação do mal, e o pior, com o apoio de inocentes que serão as futuras vítimas ou com a influência dos canalhas que sabem o que estão fazendo – escreveu.

Bolsonaro disse ainda que “as peças se encaixam a cada dia” e fez um apelo por reflexão geopolítica.

– Os palestinos são usados como reféns por terroristas do Hamas e a imprensa acoberta toda essa situação. Para estes seu único valor é o financeiro, mesmo que isso custe seu fim em pouco tempo! Que Deus abençoe Israel, o Ocidente e o Brasil! Reflitamos! – finalizou.

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/ Andre Borges