Jair Bolsonaro faz 67 anos nesta segunda; políticos parabenizam

Completando 67 anos nesta segunda-feira (21), o presidente Jair Bolsonaro já recebeu diversas felicitações de sua família, políticos e ministros pelas redes sociais nesta manhã. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), um dos primeiros a parabenizar o chefe do Executivo, disse ser testemunha da dedicação, patriotismo e senso de responsabilidade do líder e pediu que Deus o abençoe.

– Que Deus continue te dando muita saúde, sabedoria, força e coragem para bem conduzir o nosso país! Sou testemunha de sua dedicação, patriotismo e senso de responsabilidade diários para que nosso Brasil seja cada vez maior! – escreveu.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) também homenageou o pai. Com uma foto de sua infância, o parlamentar disse que tem o “privilégio” de ser filho de Bolsonaro e declarou que se surpreende todos os dias com a energia do presidente.

– No mesmo dia que Ayrton Senna, 21/MAR, hoje é aniversário da pessoa que eu tenho privilégio de ser filho, que admiro e que me surpreendo todos os dias pela sua energia em carregar um baita piano nas costas há muito! Por vezes Deus nos forja uma vida toda para chegarmos preparados para cumprir nossa missão mais pesada por aqui. Parabéns, pai – relatou.

A deputada Carla Zambelli (PSL-SP), por sua vez, escreveu que “há 67 anos nascia um dos homens mais corajosos do Brasil” e afirmou que Bolsonaro “está mudando os rumos da nossa nação”.

– Há 67 anos nascia um dos homens mais corajosos do Brasil. Que, ainda sob as pedras daqueles que desejam destruir o país, está mudando os rumos da nossa nação. Feliz Aniversário, presidente Jair Bolsonaro, que tanto nos orgulha e nos enche de esperanças – declarou.

Ministros do governo também se manifestaram nas redes sociais. A chefe da pasta da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, classificou Bolsonaro como “aquele que dá sua vida por um novo Brasil”. Já o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, agradeceu o presidente pela “transformação do nosso Brasil”.

Confira algumas mensagens com felicitações a Bolsonaro:

Filhos, ministros e políticos parabenizaram Bolsonaro / Foto: Reprodução/Instagram

Fonte: Pleno News