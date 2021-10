Jair Bolsonaro tem 24 vezes mais seguidores no Telegram que Lula

Se a popularidade é considerada atualmente um dos principais trunfos para conquistar uma vitória eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro parece largar com ampla vantagem com relação àquele que surge como seu principal adversário nas eleições de 2022, o ex-presidente Lula. Somente no Telegram, o número de seguidores do atual chefe do Executivo é 24 vezes maior do que o do petista.

Até a última terça-feira (26), enquanto a página do presidente Jair Bolsonaro já ultrapassa a marca de 1,04 milhão de inscritos, na rede social do WhatsApp, Lula possui pouco mais de 43,2 mil seguidores, o que representa um total de 24,1 vezes mais pessoas seguindo o atual presidente do que o ex-chefe do Executivo.

O domínio de Bolsonaro sobre Lula nas redes sociais, porém, não se restringe apenas ao Telegram. Também é visto em outras redes sociais. No Facebook, por exemplo, o atual presidente tem 14,5 milhões de seguidores, enquanto o petista tem 4,7 milhões. No Twitter, Bolsonaro tem 7 milhões de apoiadores, enquanto Lula tem 2,8 milhões.

Na rede em que Bolsonaro tem o maior número de seguidores, o Instagram, o domínio é ainda maior, com o atual líder alcançando a marca de 18,9 milhões de fãs, enquanto o ex-presidente possui 3,3 milhões. No total, somadas as quantidades das três principais redes, Facebook, Twitter e Instagram, Bolsonaro tem 40,4 milhões de seguidores, enquanto Lula tem a marca de 10,8 milhões.

