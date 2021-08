Jair Bolsonaro tem até hoje para apresentar provas de fraude

Termina nesta segunda-feira (2) o prazo estabelecido pelo ministro Luís Felipe Salomão, corregedor do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), para que o presidente Jair Bolsonaro apresente provas de fraude nas eleições. A data limite foi estendida para o início do mês de agosto devido ao recesso de julho.

Em março deste ano, o presidente disse ter “provas” de fraude nas urnas eletrônicas nas eleições de 2018, e que as apresentaria em breve. De acordo com o chefe do Executivo, ele teria sido eleito no 1° turno nas últimas eleições. Em outras ocasiões, ele também afirmou que houve fraude no pleito de 2014.

Na última semana, o presidente declarou que não há provas, mas “indícios fortíssimos ainda em fase de aprofundamento que nos levam a crer que temos que mudar esse processo eleitoral”.

Fonte: Pleno News

Foto: Isac Nóbrega/PR