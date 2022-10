Jair Bolsonaro vota na Vila Militar, no Rio de Janeiro

O presidente Jair Bolsonaro chegou às 7h49 na Escola Municipal Rosa da Fonseca, na Vila Militar, Zona Oeste do Rio.

Acompanhado de batedores, um helicóptero, equipes da polícia militar, polícia do Exército e Polícia Civil, o candidato à reeleição votou com uma camisa amarelo com a inscrição “Brasil”.

Ao entrar na seção eleitoral, o presidente cumprimentou os mesários e deixou o local rapidamente.

Às 8h05, Bolsonaro deixou a escola acompanhado de dezenas de segurança. O presidente não deu entrevista à imprensa, e disse apenas que tem expectativa de vitória.

Neste sábado (29), o candidato esteve em Belo Horizonte e seguiu em carro aberto pelas ruas da cidade até a região do Barreiro, uma das mais populosas da capital mineira.

O candidato à reeleição estava acompanhado do vice na chapa dele, Braga Netto, do governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema do Partido Novo, e de outras lideranças locais.

Fonte: IG Política/Foto:BEATRIZ PEREZ/O DIA