Janeiro 2023 tem a maior diminuição de crimes violentos em 13 anos de linha histórica

O primeiro mês de 2023 já é considerado o melhor de toda linha histórica na redução de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), que englobam os delitos de homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte, apontando redução de 24,75% nos indicadores de CVLI, em todo o Estado, se comparado ao mês de janeiro de 2022. O resultado atingiu a maior redução de CVLI entre todos os meses dos anos desde 2010, com 146 casos registrados, ultrapassando o mês de fevereiro de 2021 que computou 161 ocorrências, que até então era o melhor mês na linha histórica.

Segundo os dados da Secretaria Adjunta de Inteligência e Analise Criminal (Siac), vinculada à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), a redução nos índices de criminalidade no Pará, aponta, só no primeiro mês de 2023, a preservação de 48 vidas, com base no indicador do número de crimes violentos, se comparado ao mesmo período do ano passado, quando foram computadas 194 ocorrências. A preservação de vidas é ainda maior, em comparação ao ano de 2019, que registrou 284 casos de CVLI, preservando assim 138 vidas e alcançando a redução de 48,59%.

A preservação de vidas mês a mês e ano a ano é reflexo dos investimentos, medidas adotadas e ações integradas na área de segurança pública, garantindo assim, a maior prevenção na prática de crimes de uma forma estratégica e de acordo com cada região do estado, destacou o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado.

“Chegamos ao melhor mês de toda a linha histórica desde 2010, alcançando uma redução de mais de 20% nos crimes violentos em cima de janeiro do ano passado, que inclusive, já havia tido uma das maiores reduções. Portanto, estamos no início de um ano e de uma nova gestão com um grupo das forças de segurança que já está integrado, trabalhando nas ruas de forma muito concatenada nas ideias do que a gente vem planejando em nossa gestão. Então a população vem experimentando uma redução seguida na criminalidade, pois alcançar mais de 20% de redução em cima de um de um mês em que tivemos o melhor ano da linha histórica, realmente é de se comemorar, mas saber também que a gente precisa e pode fazer muito, assegurando a segurança da população paraense”, enfatizou o titular da Segup.

Meta Nacional

A redução nos crimes violentos supera as metas propostas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, de menos 3,5%, além da estabelecida no Plano Estadual de Segurança Pública, de menos 4%, ao atingir queda de 24,75% conforme os dados divulgados pela Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac), vinculada à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

Mais reduções

O crime de roubo em geral também alcançou queda de 25,38%, com 1.279 casos a menos em todo o estado. Os dados compreendem o período de 01 a 31 de janeiro de 2023 quando foram registradas 3.761 ocorrências de roubo, em comparação a 5.040 computados no mesmo período de 2022.

Ainda de acordo com dados divulgados pela Siac, o roubo a transporte coletivo diminuiu 90,0%, neste primeiro mês de 2023 se comparado a 2022, ao computar 10 e 1 ocorrência, respectivamente. Esses números quando comparados com o mesmo período no ano de 2019 apresentam redução de 98,85% dos casos.

“Nosso desafio e objetivo é seguir atuando fortemente em combate a criminalidade, de forma integrada, estratégica e com investimentos de ponta tanto em equipamentos, quanto em capacitação dos nossos agentes que atua diariamente em prol da população”, concluiu Ualame Machado.

Fonte: Agência Pará/Foto: Alex Ribeiro/Ag Pará