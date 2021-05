Janelas para o rio abrem asas para turismo e lazer

Por muitos anos a capital paraense ficou sem grandes opções de aberturas para os rios, salvo na área do Ver-o-Peso, Porto do Sal, Praça Princesa Isabel etc. Mas as coisas mudaram a partir da década de 1990, quando governos estadual e municipal resolveram investir em espaços da cidade abertos para o rio.



Foi assim que surgiram a Estação das Docas, o Ver-o-Rio, o Portal da Amazônia, o Mangal das Graças e, mais recentemente, a restauração da Praça Princesa Isabel, no bairro da Condor.



Nestas manhãs ensolaradas do verão amazônico em Belém, frequentar esses ambientes é sinal de respira ar puro, dar um passeio pela cidade e a redescobrir sob novos olhares e aspectos, ver novos rostos e estar em sintonia com a cultura da “Francesinha” que se mescla como cidade provinciana, amazônica às margens dos rios e das florestas e moderna com arrana-céus modernos e luxuosos, além de um sistema viário em permanente expansão e desenvolvimento.



A Estação das Docas, construída pelo governo estadual, deu vida a velhos e enferrujados galpões da Companhia Docas do Pará, dando a Belém um ambiente turístico e aprazível, onde cidadão e turista são colocados de frente com a cultura, uma parte da nossa história e do nosso folclore às margens da Baía do Guajará, a poucos metros de caminhada para o Complexo do Ve-o-Peso e do Centro Histórico.

Trata-se de uma excelente opcão de lazer, de ensinamento e sem grandes custos financeiros.

Vale à pena conferir neste domingo de sol, abrindo a nova estação.

Fotos: Roberto Barbosa