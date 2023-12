Janja tem conta invadida no X e PF vai investigar o caso

A primeira-dama do Brasil, Janja da Silva, teve seu perfil no X, antigo Twitter, invadido na noite desta segunda-feira (11). O invasor publicou críticas a Lula, à própria dona do perfil e também ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Várias mensagens foram feitas, além de respostas e compartilhamento de ofensas e apoio de outros usuários da plataforma.

O invasor diz, por exemplo, que encontrou mensagens privadas de Janja xingando o ex-presidente Jair Bolsonaro e, em outra, deixa a entender que é alguém que conhece o casal Janja e Lula.

Em uma outra mensagem, a pessoa xinga Moraes e diz que ele sofrerá impeachment.

– Alexandre de Moraes é um bandido e logo vai sofrer impeachment. Nada que ele faça vai impedir a gente de falar a verdade, enquanto tenho tempo falarei mais e mais.

Muitas publicações traziam palavrões e expressões sexuais. Em uma delas, diz que “Lula e vagabundo” e que Janja o trai com o jogador Neymar.

A Polícia Federal irá investigar o caso. Até o fechamento desta reportagem, a conta continuava nas mãos do invasor com muitas mensagens sendo publicadas, inclusive contra a imprensa que noticiava o caso.

Fonte: Pleno News/ Foto: Claudio Kbene/PR