Jantar beneficente visa compra de fogos para procissão luminosa em Mosqueiro

O distrito de Mosqueiro, em Belém, já vive o clima de Círio, que se realiza no segundo domingo de dezembro em honra a Nossa Senhora do Ó, quando a imagem da santa é levada da Capela do Sagrado Coração de Jesus, no Chapéu Virado, até a Igreja-Matriz, centro da vila. A comunidade do Maracajá está organizando um jantar beneficente, com música ao vivo, que objetiva angariar recursos para aquisição de fotos durante a Procissão Luminosa que faz parte da programação litúrgica da festividade.

A assistente social Ray César e seu esposo Da Silva, estão à frente da organização do jantar, que se realizará no próximo sábado, 19, a partir das 19h30, na Sexta Rua de Mosqueiro, no bairro do Maracajá. O evento terá bingo com variados prêmios, além da música ao vivo de Cinthia Mello e Geyzon Barbosa, artistas muito conhecidos da noite mosqueirense.

Segundo Ray César, serão momentos de grande descontração com música, comidas típicas à vontade e a preços módicos, tudo num ambiente plenamente familiar. É o 1º Jantar Popular e que, neste ano, já tem um tom de despedida, posto que o pároco de Mosqueiro, Cônego Cristóvão Freitas, que está na paróquia de Nossa Senhora do Ó há mais de dez anos, presidirá seu último círio na localidade na condição de pároco. Ele foi transferido por Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo Metropolitano de Belém, para ser o reitor do Seminário do Movimento Providentino, além de diretor (uma espécie de provincial) do Movimento Providentino, cargos que assumirá já a partir de janeiro de 2023.

Imagem: Divulgação