Japão reduz alerta e pede que moradores de áreas costeiras evitem voltar

O Japão retirou seu alerta mais alto de tsunami, após uma série de grandes terremotos, nesta segunda-feira (1º), mas afirmou a moradores de áreas costeiras da região que eles não devem retornar a suas casas, uma vez que ainda poderiam surgir ondas mortíferas.

Os tremores (o pior deles teve magnitude preliminar de 7,6) provocaram um incêndio e queda de prédios na costa oeste da principal ilha do Japão, Honshu. Não estava claro ainda se havia mortos ou feridos. A Agência Meteorológica do Japão reportou mais de doze terremotos no Mar do Japão, perto da costa de Ishikawa, e em zonas próximas, depois das 16 horas (hora local).

Pelo menos seis casas foram danificadas, com pessoas presas dentro, disse um porta-voz do governo, Yoshimasa Hayashi. Houve um incêndio na prefeitura de Ishikawa, na cidade de Wajima, e mais de 30 mil residências estavam sem energia.

O alerta inicial foi rebaixado horas depois dos terremotos para um alerta de tsunami regional. Isso significa que as ondas poderiam chegar a até 3 metros. Devem ocorrer ainda tremores secundários nos próximos dias, advertem autoridades.

*AE

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/EPA/JIJI PRESS JAPAN OUT EDITORIAL USE ONLY