Jardel escapa do paredão no “Big Brother Portugal”, mas é indicado novamente

Depois de ser indicado para o paredão na última semana, o ex-atacante do Grêmio Mário Jardel conseguiu escapar e seguirá no “Big Brother Portugal”. Ele disputava a permanência na casa com o cantor Jorge Guerreiro, o ator Nuno Homem de Sá, a empresária brasileira e ex-mulher do meia Deco, Jaciara Dias, e a atriz Marta Gil. Nuno foi escolhido pelo público para deixar a casa no último domingo (23).

Só que tudo que é bom dura pouco. Pouco mais de duas horas depois de se livrar da berlinda, Jardel foi de novo ao paredão por voto da líder da semana, a atriz e cantora Catarina Siqueira.

Ele brigará pela permanência na casa com o cantor Jorge Guerreiro, a atriz Marta Gil, o cantor Jay Oliver e o ex-presidente do Sporting Bruno de Carvalho.

O ex-jogador não é o único brasileiro no programa. A temporada também conta com Jaciara Dias, empresária e influenciadora, ex-esposa do jogador Deco.

O vencedor do reality show ganhará 50 mil euros (cerca de R$ 308 mil). A atração portuguesa conta só com celebridades.

Fonte: GZH Esporte

Foto: Fábio Poço /Global Imagens