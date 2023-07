Jardim sensorial transforma rotina de pacientes com autismo em Tucuruí

A vida do menino Isaac Rojas, que tem Transtorno do Espectro Autista, mudou depois que ele passou a frequentar o jardim sensorial no Natea – Núcleo de Atenção ao Transtorno do Espectro do Autismo, localizado na Policlínica Lago de Tucuruí. Quem garante é Jéssica Rojas, mãe dele.

Isaac passou a ser atendido pelo Núcleo, em dezembro do ano passado. Ao chegar para o atendimento, ele tinha dificuldade em seguir comando, se irritava com facilidade e apresentava alta sensibilidade ao toque, também, não gostava de demonstrações de carinho como abraços e beijos.

“Hoje em dia, eu consigo ver muitas mudanças no Isaac devido às terapias e à escola que ele frequenta. Ele consegue seguir comandos, se concentrar o tempo inteiro na terapia. Ele consegue dar tchau, abraçar, mandar beijo e melhorou na questão da sensibilidade ao toque, mesmo que ainda tenham coisas que irritam ele, mas já consegue se concentrar e é mais fácil para ele voltar a tranquilidade logo após uma crise”, conta.

A terapia de integração sensorial tem como objetivo ajudar as crianças a processarem e integrarem efetivamente as informações sensoriais que recebem do ambiente. Essa abordagem terapêutica envolve a criação de um ambiente seguro e estruturado, onde as crianças são expostas a uma variedade de estímulos de maneira gradual e adaptada às suas necessidades individuais.

“Através de atividades sensoriais planejadas, como toques suaves, movimentos corporais, jogos com texturas e sons controlados, a terapia de integração sensorial busca regular as respostas sensoriais das crianças, promovendo a modulação adequada desses estímulos, ressignificando cenas cotidianas, gerando uma melhor organização e adaptação das respostas frente aos estímulos sensoriais. Isso pode resultar em melhorias significativas na coordenação motora, na regulação emocional, na atenção, no processamento auditivo e visual, bem como na interação social e na participação nas atividades cotidianas”, explica Jéssica Araújo, terapeuta ocupacional da Poli.

O jardim sensorial da unidade conta com uma pista tátil com diversos tipos de pisos, para estimular os sentidos tátil, auditivo, visual, olfativo, além do equilíbrio e propriocepção das crianças. Os pisos contêm argila expandida, bambu, cascalhos de árvore, areia colorida, pedras (médias e pequenas) de diferentes texturas, grama sintética e vegetação.

“Eu sou muito grata a todos os especialistas que estão por dentro do Natea, porque sei o quanto eles são dedicados e responsáveis com cada uma das crianças. Sei o quanto meu filho melhorou em 6 meses, tempo em que está sendo atendido aqui”, frisa Jéssica.

Gustavo Moreira Santos tem o mesmo diagnóstico do Isaac e também possuía as mesmas características de ausência de contato físico, demonstração de afeto. Não falava e vivia nervoso. A terapia na área sensorial no Núcleo transformou a realidade do menino. “Ele, hoje, interage, abraça, beija. Tem mais convívio social. Ele até canta”, comemora, feliz, …. mãe do rapaz.

Para Camylla Rocha, diretora-técnica da Poli Tucuruí, depoimentos como os dessas duas mães são motivadores e mostram o quanto a equipe caminha em uma direção acertada e comprometida em trazer inovações baseadas em evidências científicas para a realidade das terapias realizadas no NATEA. “Buscamos oferecer o que há de mais moderno e eficiente aos nossos usuários. Queremos vê-los ressignificando, desenvolvendo, estando cada vez mais desenvoltos no convívio social, no seu processo de aprendizado educacional, profissional, respeitando sempre as individualidades e potencialidades de cada paciente. Nosso jardim é uma aposta e tanto nesses atendimentos”, destaca.

O Natea -Tucuruí é um serviço especializado semi-intensivo, que prevê atendimento aos usuários com diagnóstico definitivo ou ainda em investigação de transtorno do espectro autista (TEA) a partir dos 2 anos de idade, que conste no laudo médico o CID F.84 ou CID 6A02, que estejam clinicamente estáveis e possuam retaguarda social e/ou familiar.

Atendimento – Para acesso o atendimento pela primeira vez, os municípios da área de abrangência do complexo regulador estadual regional devem realizar a solicitação via sistema de regulação ambulatorial, direcionada a especialidade identificada como Pediatria – NATEA, que é a especialidade definida como porta de entrada do serviço e atende exclusivamente a demanda do público do NATEA e coordena o fluxo de encaminhamentos internos de acordo com as necessidades específicas de cada usuário.

Serviço:

O funcionamento da Policlínica Lago de Tucuruí é de segunda a sexta-feira, das 07 às 19h. O serviço de hemodiálise também funciona aos sábados, em dois turnos. A unidade fica na Avenida Raimundo Veridiano Cardoso, nº 1008, no bairro Santa Mônica, e o funcionamento é realizado 100% gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Texto de Roberta Paraense

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação