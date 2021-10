Jason Momoa revela que se machucou várias vezes no set de ‘Aquaman 2’; ator fará cirurgia no olho

Jason Momoa revelou que precisará ser submetido a um procedimento cirúrgico no olho após ter se machucado “várias vezes” no set de gravações de ‘Aquaman e o Reino Perdido‘, segundo filme do personagem dos quadrinhos da DC Comics. Segundo o ator em entrevista ao talk show de Ellen DeGeneres, ele sofreu um corte no globo ocular, o que provocou o desenvolvimento de uma hérnia.

O astro de 42 anos, porém, levou a situação com bom humor e brincou com a situação ao dizer que “ferrou” o olho, atribuindo o acidente ao fato de estar envelhecendo. “Estou ficando velho, é o que está acontecendo. Eu ferrei meu olho. Coloquei algo nele que meio que o cortou, daí tenho que fazer uma cirurgia”, explicou Momoa. “Estou com uma hérnia. Estou levando uma surra. Mas vai ser um ótimo filme, vocês vão adorar”.

De acordo com o ator, o acidente de trabalho se deu porque ele fica “um pouco animado” durante as filmagens, o que fica mais arriscado com “a coisa da idade”. Ainda, ele ressaltou amar a profissão. “Agora sou um super-herói que está envelhecendo”, comentou ele, que fez a entrevista diretamente de Londres, na Inglaterra – onde acontecem as gravações.

Momoa também fez questão de tranquilizar os fãs e afirmou que, apesar da necessidade de realizar uma cirurgia, ele consegue enxergar normalmente.

‘Aquaman e o Reino Perdido’ será o segundo filme do herói com Jason Momoa no papel principal. No último sábado (16), durante o evento DC FanDome, a produção ganhou um vídeo de bastidores que traz depoimentos do elenco e do diretor James Wan.

Além do protagonista, o segundo longa conta com o retorno de Patrick Wilson (Mestre dos Oceanos), Amber Heard (Mera), Yahya Abdul-Matteen II (Arraia Negra) e Dolph Lundgren (Nereus). As novidades no elenco incluem Indya Moore (‘Pose’) e Vincent Regan (‘Wallander’).

James Wan retoma a direção, enquanto David Leslie Johnson-McGoldrick, que coescreveu o filme original, foi encarregado de desenvolver o roteiro da sequência ao lado de Momoa. O título da continuação, assim como o novo traje do personagem, é possivelmente referência a uma HQ de 1960.

‘Aquaman 2’ tem estreia marcada para 16 de dezembro de 2022. O primeiro filme, de 2018, alcançou a marca de US$1,13 bilhão na bilheteria mundial.

Fonte: The Hollywood Reporter (THR) e Screenrant