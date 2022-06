Jatinho de Neymar faz pouso forçado em Roraima

O atacante do PSG e da Seleção Brasileira, Neymar Jr, levou um susto nesta terça-feira (21). Seu jatinho particular fez um pouso forçado em um aeroporto de Boa Vista, capital de Roraima. A aeronave pousou no local por volta das 3h (horário de Brasília) devido a um problema técnico no para-brisa.

Além do jogador, estavam a bordo do avião sua namorada, Bruna Biancardi, a irmã, Rafaella, e alguns amigos. Todos passaram a noite em Boa Vista e seguirão nas próximas horas para São Paulo, destino inicial. A ESPN publicou a informação em primeira mão.

Neymar passou parte das férias nos Estados Unidos junto de sua namorada, da irmã e de seus amigos. O pouso forçado aconteceu enquanto ele retornava ao Brasil para a reta final do período de descanso, antes de voltar à Europa para iniciar a pré-temporada com o PSG.

Fonte: Pleno News