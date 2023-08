Javier Milei desdenha de Lula: “Não tenho parceiros socialistas”

O candidato a presidente da Argentina Javier Milei rejeitou a possibilidade de manter relações com líderes de esquerda que governam países da América Latina, como o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; do México, Andrés Manuel López Obrador; do Chile, Gabriel Boric; e da Colômbia, Gustavo Petro. A declaração foi dada em uma entrevista concedida à Bloomberg News.

– Não tenho parceiros socialistas – resumiu.

O argentino destacou que, por outro lado, sua relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é “excelente”, e disse que pretende, caso chegue ao poder, retirar a Argentina do Mercosul, grupo também formado por Brasil, Paraguai, Uruguai e que tem a Venezuela como membro suspenso. Milei chamou o bloco de “união aduaneira de má qualidade”.

– O Mercosul é uma união aduaneira de má qualidade que cria distorções comerciais e prejudica seus membros – apontou.

Quem também foi alvo de críticas do candidato argentino foi o ditador venezuelano Nicolás Maduro. Segundo Milei, em seu eventual governo a Argentina condenará novamente a Venezuela pela violação dos direitos humanos, voltando aos moldes que o país manteve até 2019 com o presidente Mauricio Macri.

