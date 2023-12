Javier Milei faz primeiro discurso como presidente da Argentina

Após tomar posse neste domingo (10), como novo presidente da Argentina, Javier Milei fez seu primeiro discurso como chefe do executivo. Quebrando a tradição, as declarações foram feitas do lado de fora do Congresso, na escadaria.

– Não há retorno, hoje encerramos décadas de fracasso e disputas sem sentido. Hoje começa uma nova era na Argentina, era de paz e prosperidade, de conhecimento e desenvolvimento, de liberdade e progresso – disse.

A cerimônia de posse do político do partido A Liberdade Avança foi marcada por gritos de “liberdade” e vaias contra Aberto Fernández e Cristina Kirchner.

– Nestes dias muito se falou sobre a herança que vamos receber. Que fique claro, nenhum governo recebeu uma situação pior do que estamos recebendo (…). Os argentinos, de forma contundente, expressaram uma vontade de mudança que já não tem retorno. Não há retorno. Hoje enterramos décadas de fracassos e disputas sem sentido. Brigas que só conseguiram destruir o nosso país e nos deixar na ruína. Hoje começa uma nova era na Argentina, de paz e prosperidade – declarou.

No discurso, Milei falou sobre a situação econômica da Argentina e afirmou que vai lutar para “erradicar” o problema. Ainda sobre a economia, Milei falou sobre a necessidade de realizar cortes nos gastos públicos.

– Tenho que deixar claro que não há alternativa ao ajuste fiscal (…). Do ponto de vista teórico, se um país carece de reputação, os empresários não investirão até que venha um ajuste fiscal – continuou.

Javier Milei, que é de direita e aposta em políticas liberais, venceu as eleições presidenciais da Argentina. Ele disputou o pleito com Sergio Massa, candidato de Alberto Fernández, que comandava o país antes de Milei. Foi Alberto, inclusive, que passou a faixa de presidente para Milei.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/Juan Ignacio Roncoroni