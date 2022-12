Jean Bitar adere ao Dezembro Vermelho contra Infecções Sexualmente Transmissíveis

O Hospital Jean Bitar (HJB), em Belém, adere ao Dezembro Vermelho que alerta para a importância da prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST´s) que este ano, tem como tema “IST Não! Atenção, Cuidado e Prevenção”, em consonância com a campanha lançada pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

A ação de educação em saúde do HJB foi organizada pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) e Núcleo Hospitalar de Epidemiologia (NHE), com apoio do Grupo de Trabalho de Humanização (GTH), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma). A Sesma disponibilizou cerca de 7.200 preservativos que serão distribuídos entre colaboradores, usuários e acompanhantes, ao longo deste mês.

Segundo a supervisora do SCIH/NHE, Renata Silva, durante todo o mês de dezembro, serão realizadas palestras, distribuição de folders com informações educativas sobre a temática e as camisinhas estão disponíveis nas três Recepções da Unidade Hospitalar em dispensers para o acesso de todos.

“Também estamos distribuindo lacinhos vermelhos que simbolizam a luta e combate contra HIV/AIDS. Essa questão é de responsabilidade coletiva em favor da saúde pública”.

As palestras são realizadas pelas enfermeiras Renata e Aline Dias, que também atua no Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, do Jean Bitar.

A usuária Glícia da Silva Melo, 38, residente no município de Marabá, no sudeste paraense, esteve no hospital para uma consulta ambulatorial e aprovou a iniciativa. “Geralmente, as pessoas correm risco por falta de informações, conhecimento. Essa ação é muito boa, espero que realizem mais campanhas como esta. Todos estão de parabéns”.

A usuária Doralice Oliveira Conceição, 36, também elogiou a campanha. “Eu achei muito bonita essa ação de humanização porque eu recebi esse kit e vou dar para meu filho, que não tem acesso a essas informações para prevenção da saúde, tanto de gravidez indesejada , como também de doenças infecciosas graves. Parabéns à equipe”, disse a usuária que está internada no HJB, desde o dia 25/11, para realizar um procedimento endoscópico para diagnosticar e tratar doenças associadas ao sistema biliopancreático.

O diretor Executivo do Jean Bitar, Giovani Merenda, participou da abertura da campanha do Dezembro Vermelho e incentivou colaboradores, usuários e acompanhantes para o cuidado com a saúde, por meio da prevenção às IST´s, que podem ser evitadas com uso de preservativos. “É uma ação em prol da saúde pública. Trabalhamos diuturnamente na conscientização de nossos usuários, que por sua vez, possam disseminar o assunto por onde forem”.

Nas atividades, na secxta-feira (2), a atuação foi das colaboradoras do Serviço de Atendimento aos Usuários (SAU), a supervisora, Priscila Brito, e a assistente administrativo, Bllenda Lima. Elas distribuíram um kit com folder, preservativo e laço vermelho aos públicos interno externo, além do repasse de orientações.

SERVIÇO

O HJB é um órgão do Governo do Pará, administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Sespa. O Hospital fica na Rua Cônego Jerônimo Pimentel, no bairro Umarizal, em Belém.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação