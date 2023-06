Jean Bitar está selecionando Pessoas com Deficiência para vaga de recepcionista

O Hospital Jean Bitar (HJB), em Belém, está selecionando Pessoas com Deficiência (PcD) para vaga de recepcionista. Para se candidatar é necessário laudo médico atualizado; ensino médio completo; curso de informática (nível intermediário), e desejável experiência em rotinas administrativas e atendimento ao cliente.

Os interessados devem enviar currículo com o título do “cadastro reserva – PcD” exclusivamente para o e-mail: rh.hjb@indsh.org.br, até o dia 20 de junho de 2023.

O Hospital Jean Bitar é pertencente à rede de saúde pública do Governo do Pará. A unidade hospitalar é administrada pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

O Hospital presta assistência em média e alta complexidade na área ambulatorial e hospitalar dos usuários transgêneros, e em clínica médica e cirúrgica das doenças metabólicas e gastrointestinais, e fica na rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, no bairro Umarizal, em Belém. Mais informações: (91) 3239.3800.

Foto: Jader Paes / Ag.Pará