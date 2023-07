Jean Wyllys chama Eduardo Leite de “gay com homofobia”

Nesta sexta-feira (14), o ex-deputado federal Jean Wyllys (PT) usou as redes sociais para criticar o governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite (PSDB). Os dois acabaram discutindo por causa do tema que trata das escolas cívico-militares, modelo educacional encerrado pelo governo Lula ensta semana.

Jean chamou Eduardo Leite de “gay com homofobia internalizada”, e o governador rebateu.

– Que governadores heteros de direita e extrema-direita fizessem isso já era esperado. Mas de um gay…? Se bem que gays com homofobia internalizada em geral desenvolvem libido e fetiches em relação ao autoritarismo e aos uniformes; se for branco e rico então… Tá feio, bee! – escreveu o ex-deputado, no Twitter.

Leite apontou preconceito no comentário do petista.

– Manifestação deprimente e cheia de preconceitos em incontáveis direções… e que em nada contribui para construir uma sociedade com mais respeito e tolerância. Jean Wyllys, eu lamento a sua ignorância – reagiu.

Fonte: Pleno News/Foto: Cleia Viana/Câmara dos Deputados