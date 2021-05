Jeff Bezos recupera posto de mais rico do mundo

Bezos lidera novamente com uma fortuna de US$ 188,4 bilhões, à frente dos US$ 187,3 bilhões de Arnault

Depois de perder o trono como homem mais rico do mundo na manhã desta segunda-feira (24/5) para o presidente da Louis Vuitton, Bernard Arnault, Jeff Bezos recuperou o título horas depois, quando as ações da Amazon subiram com abertura dos mercados.

Agora, Bezos lidera novamente com uma fortuna de US$ 188,4 bilhões, à frente dos US$ 187,3 bilhões de Arnault.

