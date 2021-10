Jefferson lamenta racismo sofrido em jogo contra o Cruzeiro, mas diz: “Que Deus possa abençoar essa pessoa”

Atacante do Remo comenta sobre o caso de injúria racial após marcar o segundo gol da vitória por 3 a 1 sobre a Raposa: “Lamentável, no século XXI, estarmos vivendo situações como esta”

O atacante Jefferson conversou com a reportagem do ge Pará sobre o caso de racismo no jogo entre Remo e Cruzeiro, nesta quinta-feira, pela 31ª rodada da Série B do Brasileiro. Autor do segundo gol da vitória azulina por 3 a 1, o jogador foi vítima de injúria racial durante a comemoração.

– Uma situação muito triste, complicada. Nunca tinha passado por isso. Estou tranquilo, estou em paz. Nada vai tirar minha alegria, nada vai me abalar, porque a minha fé e esperança estão em Cristo. Que Deus possa abençoar essa pessoa e colocar mais amor no coração dela.

Lamentável a situação que aconteceu. Não tinha escutado, só fui ter conhecimento quando chegou o vídeo. Lamentável, no século XXI, estarmos vivendo situações como esta.

Jefferson deixou a ofensa racista de lado e falou do gol que ajudou o Remo sair com a vitória. Ele também aproveitou para destacar a atuação do time em busca do triunfo fora de casa.

– Muito feliz, sensação maravilhosa de poder entrar mais uma vez e poder ajudar o Remo a conquistar a vitória, que é muito importante. Foi uma noite iluminada para nós, um jogo muito bem jogado. Soubemos fazer bem o que o professor nos pediu para sair de lá com os três pontos.

Jefferson comemora gol pelo Remo contra o Cruzeiro — Foto: Samara Miranda/Ascom Remo

Entenda o caso

O atacante Jefferson, do Remo, sofreu injúria racial ao marcar o segundo gol da vitória por 3 a 1 diante do Cruzeiro, na noite da última quinta-feira, pela Série B. Torcedores do clube mineiro presentes no Independência chamam o jogador de “macaco” e “gorila”.

O Leão, acertadamente, cobrou um posicionamento da CBF sobre o caso (confira, abaixo), deve denunciar o caso à entidade, porém, teve atleta do time paraense usando as redes sociais com publicação antiga para dizer que esse “não é o verdadeiro problema”.

Já o Cruzeiro usou as redes sociais para se posicionar. O clube mineiro pede desculpas ao clube paraense e também ao atleta. No comunicado, afirma que tomará todas as medidas que estiverem ao alcance para identificar quem cometeu o crime.

A administração do estádio Independência, local da partida, disse que vai analisar as imagens de câmera para identificar o infrator. A administração informou que se solidariza com o atleta e irá fazer uma verificação nas câmeras do estádio na busca da identificação do agressor.

Coincidentemente, Jefferson foi vítima no mesmo dia que o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por 8 votos a 1, que o crime de injúria racial pode ser equiparado ao de racismo e ser considerado imprescritível, ou seja, passível de punição a qualquer tempo.

De acordo com o Código Penal, injúria racial é a ofensa à dignidade ou ao decoro em que se utiliza palavra depreciativa referente a raça e cor com a intenção de ofender a honra da vítima.

O crime de racismo, previsto em lei, é aplicado se a ofensa discriminatória é contra um grupo ou coletividade — por exemplo: impedir que negros tenham acesso a estabelecimento. O racismo é inafiançável e imprescritível, conforme o artigo 5º da Constituição.

Fonte GE