Jefferson Moraes retorna ao Villa Country para show especial

Nessa quinta-feira, 30, a casa sertaneja mais importante da América Latina, Villa Country, recebe Jefferson Moraes, que apresenta ao público seu mais novo show, contemplando seu mais recente projeto, “Quem Não Chora Faz Bico”. Com diversos hits como “Oi Nego”, “Beber com Emergência”, “Um Centímetro”, o cantor promete uma noite romântica e dançante.

E fazendo a abertura da noite, a Villa Country Band entra no palco para tocar os grandes sucessos da carreira. Por si só, já seria um grande show, PORÉM a banda sempre oferece mais ao público. E nesta ocasião especial, irá abrir o microfone e receber grandes nomes do sertanejo para participações especiais. Fátima Leão, Guto Barbosa, Edson e Enrique, Diego e Junior, Pedro Henrique, Rafa Augusto, Camila Nogueira, Kleber e Alê, Deuber e Leandro e Anderson e Alyson dividirão as modas.

Logo após esse esperado encontro, Jefferson Moraes chega junto para fechar a noite. Além do sertanejo tradicional, o cantor fez questão de ter ao seu lado na gravação do DVD que dá nome a tour, amigos de duplas da atualidade como Guilherme e Benuto, Bruno e Denner, Clayton e Romário, o cantor e compositor Raffa Torres, e seu cunhado Conrado, que fizeram participações emocionantes e que não deixou uma só pessoa parada durante a gravação. “Este projeto pra mim, é o melhor que já idealizei. Durante toda a pandemia, a única companhia que estava na frente do meu celular eram meus fãs, e poder trazer isso para o palco, e ainda com grandes amigos e com os meus ídolos Matogrosso e Mathias, é um sonho que estou realizando e quero compartilhar isso com meu público agora no formato DVD e também nos shows que vou levar para estrada”, disse emocionado.

Com seu jeito de menino, conquistou muitos amigos no meio musical, e gravou em seu primeiro DVD com participações de Jorge e Mateus, Gusttavo Lima, Simone e Simaria, Matheus e Kauan e Israel Novaes.

Jefferson Moraes é uma das apostas para o mercado sertanejo já que vem crescendo a cada ano com números que surpreendem. Tornou-se um dos mais ouvidos nas plataformas digitais e passou a se apresentar em todo o Brasil com uma agenda com mais de 20 shows por mês.

Imagem: Divulgação