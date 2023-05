JENNIFER LOPEZ APARECE EM DISCRETO REGISTRO AO LADO DA IRMÃ

Jennifer Lopez, participou na noite da última segunda-feira (01/05) do badalado evento do MET Gala, realizado na cidade de Nova York, e aproveitou a ocasião, para fazer um registro na companhia da irmã, Lynda Lopez, 50. A atriz e cantora, de 52 anos, mantém laços estreitados com a caçula, e com frequência, costuma divulgar imagens homenageando integrantes da família em suas redes sociais. Lopez, participou do pós-festa organizado pela estilista inglesa Stella McCartney, e do cineasta Baz Luhrmann. Em uma foto divulgada por Lynda, é possível avistar as duas irmãs e ao fundo algumas outras estrelas.“#SobreOntemÀNoite. Fiquei acordada até tarde muitas noites nesta semana… #NoitadaDasMamães”, legendou ao publicar uma imagem ao lado da irmã famosa.

J-Lo, recentimente, teria se irritado com supostos comentários de Jennifer Garner, ex- companheira de Ben Affleck, seu atual marido. Segundo informações do site Radar Online, a estrela latina, estaria irritada com o comportamento de Garner, ao desdenhar da polêmica participação de Affleck, no Grammy 2023. Na ocasião, o astro americano, aparentou estar entediado no evento ligado a música. “É a maneira de Jennifer [Garner] dizer que Ben parece infeliz e que todas as suas aparições em público são toscas. Como J-Lo poderia não levar isso para o lado pessoal?”, assegurou a fonte ao site.

Produzido sob medida por Ralph Lauren, o vestido fendado, com um decode cruzado na cor preta, fez a cantora ao cruzar o tapete vermelho, atrair diversos olhares. Produzido sob medida por Ralph Lauren, os brincos de diamantes, e as luvas de seda, revisitou o estilo do homenageado da noite, o lendário estilista alemão, Karl Lagerfeld. Em conversa com a revista Vogue, a artista admitiu insegurança na esolha de qual peça utilizar para o comentado evento. “A certeza era sobre o chapéu”, confessou. A atriz, que no último ano, foi acompanhada pelo então namorado, Ben Affleck, dessa vez surgiu sem a companhia do amado.

Em recente entrevista ao podcast SmartLess, o ganhador do Oscar de melhor roteirista, confessou se sentir privilegiado, por estar casado com a cantora de hits de sucesso como: “On The Floor”, “Dance Again”, entre outros. “As canções que foram escritas sobre mim foram escritas pela maior artista da história do mundo, Jennifer Lopez“, derrete-se em elogios Affleck. O casal celebrou o primeiro ano como marido e mulher. Jennifer, tem trabalhado na divulgação de seus mais recente trabalho, a comédia romântica “Casamento Armado”, produzida pela “Prime Video”, da Amazon, que trás Jennifer Lopez como a estrela principal ao lado de Josh Dhumel.

Fonte: Lorena R7/Foto destaque: Jennifer Lopez. Getty Images