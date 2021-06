Jessica Mueller choca fãs ao expor como participantes fazem cocô em ‘No Limite’

Os participantes do reality da Globo, “No Limite”, passaram por diversas dificuldades durante as gravações, e a participante desta edição, Jessica Mueller, revelou nos stories do seu Instagram, como os participantes faziam cocô quando estavam dentro do programa.

A ex-BBB disse que os participantes usavam um buraco na praia, mas que tinham papel higiênico à disposição: Existia uma fossa, um buraco bem fundo, e a gente tinha que agachar para fazer número dois. Não tinha descarga, tinha papel higiênico. E se depilar? A gente não se depilava, não. Ficou matagal lá”.

Ao responder algumas perguntas de internautas, Jéssica disse que na hora, ninguém ficava sabendo quem foi o eliminado do grupo adversário: “Só na prova do dia seguinte”.

Ela revelou ainda que o acampamento da equipe Calango era muito longe de onde as provas eram realizadas: “A primeira prova foi para definir quem ia ficar no acampamento VIP, que é mais perto das provas, e foi a Carcará que venceu. O nosso era muito longe, vocês não têm noção do tanto que a gente andava”.

Em maio, a deformação no rosto de Jéssica Mueller devido ao sol intenso no qual ela foi exposta, chamou a atenção do público na internet, e em entrevista à colunista Patrícia Kogut, a mãe da influenciadora revelou que ela estava sofrendo ao ver a filha naquele estado: “O coração apertou bastante. Ela é muito branquinha. A gente chama de ‘alemoa’ até, porque é descendente de alemães. Minha filha também não é muito de pegar sol e sempre cuida da pele. Quando a vi queimada, pensei logo: ‘Meu Deus’. Ao mesmo tempo, tive certeza que ela receberia amparo se fosse necessário”.

Com informações do RD1