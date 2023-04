‘Jesus, o Filho do Homem’ será apresentado nesta Sexta-feira Santa, em Santarém

Já é nesta Sexta-feira da Paixão, 7, que o Grupo de Teatro de Aparecida – Grutap sobe ao palco para apresentar a 16ª edição do Espetáculo Sacro “Jesus, o Filho do Homem”. O evento é realizado tradicionalmente na Paróquia N. Sra. Aparecida, bairro Aparecida, na cidade de Santarém, no oeste do Pará. O evento é da comunidade católica da Paróquia de Nossa Senhora Aparecida, da Arquidiocese de Santarém, e tem o apoio da Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc).



Depois de três meses de ensaio, com ritmo intensificado, finalmente chegou o grande dia. “A gente fica muito apreensivo, porque são estes últimos detalhes que a gente procura ajustar para que seja feito o melhor no palco, para entregar o melhor resultado ao público”, afirmou Railson Cardoso, que interpreta o Sacerdote Caifás pela quarta vez.



A preparação acontece desde o início do ano, com os testes e seleções de atores para a composição do elenco que interpreta momentos da vida de Jesus Cristo, até a crucificação e a ressurreição. O processo não é simples e requer noites de pequenos sacrifícios e renúncias. “A gente começa desde o início do ano a preparação, são noites de ensaios e estudos. Antes da apresentação, verificamos som, palco e iluminação. O cuidado maior é na cena da crucificação que é o diferencial, montamos tudo na hora diante do público, esse é o nosso grande efeito especial”, contou o diretor geral Abel Solano.



A Ingrid Sousa vai interpretar o diabo pela segunda vez. Com apenas 21 anos de idade, ela está preparada para uma das cenas mais tensas da noite. “Na primeira vez que eu fiz não me senti muito bem, mas hoje eu estou preparada porque fazer esse personagem é muito pesado, requer preparação tanto espiritual quanto física”, ressaltou a atriz.



Como o áudio do espetáculo é gravado, há um grande desafio para os atores. O jovem Gustavo Figueira, com a missão de interpretar Jesus, o Filho de Deus, destaca que esse é o seu primeiro grande desafio. “A gente precisa de um trabalho de dublagem porque, além de atuar, a dublagem tem que ter sincronia com o áudio, o que deixa o trabalho ainda mais desafiador. Essa vai ser a primeira vez que eu faço o espetáculo completo, então ensaiei ainda mais para esses dias”, afirmou o ator.



O apoio ao teatro faz parte do estímulo à nossa cultura. “A Prefeitura apoia os grupo teatrais que realizam esse espetéculo durante a Semana Santa. Temos bons atores e atrizes que ajudam a deixar viva a cultura teatral em nossa cidade.”, disse Luis Pixica, titular d Semc.

SERVIÇO:

O que? Espetáculo Sacro Jesus, o Filho do Homem”.

Quando: 7 e 9 de abril

Hora: às 19h30 (dia 7) e após a Missa das 19h (dia 9)

Local: Na área coberta ao lado da Igreja N. Sra. Aparecida



Imagem: Agência Santarém