Jimmy Carter, ex-presidente dos EUA, recebe cuidados paliativos

O ex-presidente americano Jimmy Carter (1977-1981), de 98 anos, recebe cuidados paliativos em sua casa, onde passará o tempo que lhe resta de vida, informou neste sábado (18), a fundação que leva seu nome.

– Após uma série de breves internações no hospital, o ex-presidente dos Estados Unidos Jimmy Carter decidiu hoje passar seu tempo restante em casa com sua família e receber cuidados paliativos em vez de mais intervenções médicas – disse o Centro Carter no Twitter.

Jason Carter, neto do casal que agora preside o conselho administrativo do Carter Center, disse neste sábado em um tuíte que “vi meus dois avós na quinta (16)”.

– Eles estão em paz e, como sempre, sua casa está cheia de amor.

Carter foi o 39º presidente dos Estados Unidos. Nascido em 1º de outubro de 1924, em Plains, Georgia, o ex-tenente da Marinha foi senador e governador pelo seu estado. Sua presidência é lembrada pelos acordos de Camp David, a crise dos reféns no Irã e pela criação dos departamentos de Energia e Educação. Ele deixou o cargo após ser derrotado por Ronald Regan, nas eleições de 1980.

O ex-presidente, o mais velho do EUA vivo após a morte de George Bush em dezembro de 2018 aos 94 anos, tem enfrentado inúmeros problemas de saúde nos últimos anos, entre eles um melanoma que se espalhou para fígado e cérebro.

Carter comemorou seu aniversário mais recente em outubro com a família e amigos em Plains, a pequena cidade onde ele e sua esposa, Rosalynn, nasceram nos anos entre a Primeira Guerra e a Grande Depressão.

Depois da derrota para Regan, ele fundou com sua mulher, em 1982, o Carter Center. Desde então, o ex-presidente faz uma defesa global da democracia, saúde pública e direitos humanos.

*AE

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/LEONARDO MUÑOZ