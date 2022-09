João Gomes é impedido de fazer show por ter atacado Bolsonaro

O cantor João Gomes teve um pedido de autorização para realizar um show em Imperatriz negado pelo sindicato rural da cidade. O motivo é que o artista puxou um coro contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) no Rock in Rio, o que desagradou os apoiadores do presidente no município localizado no Maranhão.

Em vídeo publicado nas redes sociais nesta segunda-feira (12), três integrantes do sindicato afirmam que o cantor não é bem-vindo ao Parque de Exposições, pois “tratou mal” o chefe do Executivo.

– Negamos em virtude do comportamento dele de tratar mal a figura do nosso presidente Bolsonaro. Ele não é bem-vindo aqui dentro do nosso parque de exposições. Fomos procurados para realizar o show do cantor João Gomes aqui dentro da nossa arena, do qual nós negamos, em virtude do comportamento dele de tratar mal a figura do nosso presidente Bolsonaro. Ele não é bem-vindo aqui dentro do Parque de Exposições, pois a nossa bandeira é verde e amarela – destacaram.

Na ocasião do Rock in Rio, João Gomes puxou o coro contra o presidente dizendo “Ei, Bolsonaro”, para que a plateia completasse com “vai tomar no **”. Posteriormente, o artista revelou estar arrependido por ter a consciência de que alguns de seus fãs se sentiram desrespeitados.

– Errei e desrespeitei alguns fãs… não apoio qualquer bandeira, mas fui irresponsável. Queria pedir desculpas por citar um nome que jamais poderia citar. Errei. E peço muitas desculpas. Peço desculpas… sou um eterno aprendiz – definiu-se.

Fonte: Pleno News

Foto: Dilson Silva / AgNews