O ator João Guilherme vazou sem querer o número do celular do irmão, Zé Felipe, no stories do Instagram.

O caçula do cantor Leonardo reclamou que estava ligando para o irmão e não estava sendo atendido. Mas acabou deixando o número do sertanejo aparecendo.

Logo depois, João se pronunciou: “Zé Felipe me responde bebê. Tinha sido sem querer mas agora que a merda tá feia kkkk. Te amo irmão”, disse.

Fonte: Portal do Holanda