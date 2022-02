Joe Biden alerta: “Americanos devem sair agora da Ucrânia”

O presidente dos Estados Unidos Joe Biden fez um alerta, nesta quinta-feira (10), e pediu que todos os cidadão norte-americanos que estão na Ucrânia saiam do país imediatamente. Em entrevista à rede NBC, o democrata afirmou que “as coisas podem enlouquecer rapidamente”.

O Departamento de Estado dos EUA também divulgou um comunicado no mesmo tom. No documento, o órgão diz que as autoridades “não poderão evacuar cidadãos americanos em caso de ação militar russa em qualquer lugar da Ucrânia” e que a embaixada e o serviço de ajuda aos cidadãos que queiram deixar o país serão “severamente impactados”.

– Os cidadãos americanos devem sair agora [da Ucrânia]. Não é como se estivéssemos lidando com uma organização terrorista. Estamos lidando com um dos maiores exércitos do mundo. É uma situação muito diferente, e as coisas podem enlouquecer rapidamente – disse Biden em entrevista ao jornalista Lester Holt.

Ainda assim, o democrata acredita que o presidente russo, Vladimir Putin, não exporia os cidadãos dos EUA a riscos. Para Biden, se Putin for “tolo o suficiente para entrar [na Ucrânia], ele é inteligente o suficiente para, de fato, não fazer nada que possa impactar negativamente os cidadãos americanos”.

Fonte: Pleno News

Foto: EFE/EPA/Ken Cedeno