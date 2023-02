Joe Biden cai ao embarcar no Air Force One para sair da Polônia

Nesta quarta-feira (22), o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, voltou a cair quando entrava no Air Force One. O político do partido Democrata deixava a Varsóvia, na Polônia, para voltar ao seu país.

Biden estava no leste europeu para cumprir agenda, entre os encontros marcados uma reunião com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que aconteceu em Kiev.

Durante a reunião, o presidente norte-americano confirmou o apoio aos ucranianos e criticou a Rússia que há um ano tem feito ataques contra o país.

Esta não é a primeira vez que Biden cai ao subir as escadas para entrar no avião. Em março de 2021, o político de 80 anos também caiu. Naquela época, foram três quedas consecutivas.

