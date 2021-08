Joelma anuncia turnê de retorno da Calypso em 2022

A cantora Joelma surpreendeu os fãs e aumentou todas as expectativas na noite do último domingo, 29, ao anunciar a volta da turnê Isso É Calypso. A cantora estava se apresentando na live A Festa Começou, que foi transmitida por meio do canal no Youtube da artista quando revelou “Tem muita coisa por vir. Tenho um segredinho para contar. Ano que vem a gente está com uma turnê Isso é Calypso. Banda Isso é Calypso vai voltar”.

Relembre

Joelma comandou o grupo Calypso do ano de 1999 até 2016. A banda se separou quando Joelma se divorciou do guitarrista Ximbinha e, na época, decidiu prosseguir a carreira seguindo carreira solo.

Com informações de O Globo

Fonte: Roma News