Joelma diz que fez jejum durante 7 dias para perdoar o pai

Neste sábado (7), Joelma participou do quadro Promessas, do programa É de Casa, da Globo. A cantora deu declarações a respeito da relação conturbada com o pai, José Mendes, que morreu em 2019.

Artista revelou que foi preciso fazer um jejum de 7 dias para conseguir perdoar o pai, em função de uma mágoa que tinha desde a infância.

– Eu tive um problema muito grande com o meu pai. Desde criança eu guardava aquele sentimento ruim que eu tinha por ele, cheia de razão – contou.

O pai de Joelma saiu de casa quando ela tinha 7 anos de idade. Maria José, mãe da cantora, passou a cuidar sozinha dos sete filhos. Antes disso, Joelma já tinha visto a mãe sendo espancada pelo pai.

Ela explicou que não sabia perdoar, mas que a Bíblia ensinou que é preciso perdoar.

– Eu não sabia perdoar. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, fala que precisa perdoar. Então todos os dias eu pedia para Deus tirar isso de mim. Mas quero pedir perdão de coração, não porque é o certo. E aí fiz um jejum de sete dias e liguei para ele. Falei: ‘Eu te odiava, te odiava muito’, e foi um chororô – relatou.

Fonte: Pleno News/Foto: Leo Franco / AgNews