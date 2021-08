Após anunciar, no último domingo (29/8), que a Banda Calypso voltaria à estrada, Joelma usou o Instagram para avisar que o retorno do grupo não significa uma reaproximação com o ex-marido, Ximbinha.

“Voltar com ex? Prefiro a morte!”. Em seguida, a estrela paraense reafirmou qual o propósito do projeto: “Voltar com a minha banda! Esse projeto é 100% meu”, disse Joelma, nesta segunda-feira (30).

Fonte: Site Metropoles