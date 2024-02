Joelma Klaudia canta Rita Lee em ritmos de Carnaval, no Mangueirosa

Vai ter rock com pegada de carnaval no Circuito Mangueirosa, em Belém. Rita Lee será a artista homenageada da edição na terça-feira, 13. A cantora Joelma Klaudia, referência paraense no repertório da Rainha do Rock, vai assumir os vocais acompanhada da Orquestra Aerofônica com as participações das cantoras Zara e Jheni Cohen, a partir das 19h, no Ver-o-Rio.

Nesse novo show, Joelma Klaudia traz uma releitura clássicos como “Mutante”, “Saúde”, “Ovelha Negra”, “Lança Perfume”, “Erva Venenosa” e “Jardins da Babilônia” em ritmos de axé music, reggae, afro reggae e funk. “Vai ser uma parada completamente diferente com versões carnavalescas”, afirma a artista paraense.

Quem curtiu a apresentação de Joelma Klaudia com os clássicos de Rita Lee, que foi sucesso de público em maio de 2023, em Belém, logo após o falecimento da compositora, pode esperar um clima de entusiasmo e alto astral, com músicas para cantar junto, dançar e pular.

“A gente espera que os fãs da Rita Lee se deliciem e vibrem com as versões carnavalescas que a gente vai levar para o palco nesse dia 13. Eu que sou cria dessa grande artista, tenho no coração uma ansiedade enorme de entregar esse show. Espero que a galera se divirta junto com a gente”, declara Joelma Klaudia.

Esta será a segunda participação de Joelma Klaudia no Circuito Mangueirosa. Em 2020, pouco antes do início da pandemia, ela cantou na programação que homenagou outra grande artista na Terça-feira de Carnaval, que foi Elza Soares.

“Um grande artista nunca morre, pois permanece vivo em sua obra. A Rita Lee vai viver para a eternidade através dos grandes hits que embalaram gerações e que continuam a emocionar muita gente”, conclui Joelma Klaudia.

SÁBADO DE CARNAVAL

No sábado, 10, Joelma Klaudia vai cantar novamente ao lado da Orquestra Aerofônica na progamação de carnaval da Fundação Cultural do Pará (FCP), no Centur, a partir das 21h. O repertório será diferente do show do Circuito Mangueirosa.

“Vai rolar Luedji Luna, Ney Matogrosso, Ivete Sangalo, Elba Ramalho, Gal Costa e Titãs em ritmo de Carnaval, Não perde! Estou eufórica para apresentar esse show, pra cantar pra vocês e pra gente dançar junto”, convida a artista.

Imagem: Jaime Souzza