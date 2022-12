Joelma será a grande atração no aniversário de Benevides

O município de Benevides, integrado à Região Metropolitana de Belém, vai completar 61 anos, uma história de amor, no próximo dia 29 de dezembro, e para celebrar a data junto com aos benevidense, nome dado, para quem nasce em Benevides, a prefeitura do município vai realizar uma grande festa.

O evento acontecerá na próxima quinta-feira (29), no ginásio Nagibão, com várias atrações, entre elas, Forró Tudão, Nanda Reis, Léo Mix, Fantástico, Alanzinho, Dj Elielson New, e da grande atração mais aguardada, com a presença da cantora Joelma.

No repertório musical da artistas, será tocado os seus maiores sucessos, a noite promete ser bastante animada, e vai fazer o povo dançar e ser divertir muito.

Foto: Reprodução Instagram