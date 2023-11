“Joga Mana” conquista primeiro torneio feminino no Cassazum

As jogadoras da equipe de futebol de campo “Joga Mana FC” foram as campeãs do Torneio Feminino promovido pelo Departamento de Esportes do Cassazum após vencer na decisão o time das “Juntas & Misturadas” nas cobranças das penalidades por 8 a 7. As goleiras foram destaques do confronto realizando defesas fantásticas que culminaram com aplausos dos torcedores e familiares das atletas.

Essa competição foi criada pela presidente do clube militar, Heloísa Helena, para movimentar a modalidade junto ao naipe feminino com as associadas que demonstraram grande ansiedade para tornar esse sonho da mandatária do Cassazum uma realidade, com apoio do vice-presidente Messias Oliveira.

Participaram ainda da competição as equipes Grená Etílico Futebol e Vinho, Master 14 Bis, Novinhas FF e Angela FF. Após a decisão ocorreu as premiações ao comando da Heloísa Helena com apoio dos diretores Rodrigo da Silva e Lucas Nascimento, que foram elogiados pela organização do torneio que proporcionaram toda logística aos clubes participantes, principalmente apoio médico a jovem Jaqueline, a qual parabenizou todos integrantes da competição. “Demos o pontapé inicial desse nosso sonho realizar o Primeiro Campeonato Interno do Cassazum, tenho certeza de concretizar esse legado no próximo ano, com uma digna competição oficial dos grandes clubes brasileiros que o futebol feminino possui” disse Heloísa Helena, emocionada.

Imagem: Nonato Batista