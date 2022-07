Jogador da base do Remo morre após acidente de trânsito

O atleta Leandro dos Reis Silva, de 19 anos, faleceu após acidente ocorrido no domingo (3), na cidade de Santa Izabel (PA), Região Metropolitana de Belém. O jogador do Sub-20 do Remo estava em uma moto e colidiu com um veículo. Ele chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Metropolitano, em Ananindeua, mas faleceu na madrugada desta segunda-feira (4). A informação foi confirmada por fontes do Clube do Remo.

Leandro Silva dos Reis foi campeão paraense no pelo Leão Azul no ano passado e jogava de segundo volante e também de meia-atacante. O jogador estava relacionado para a partida entre Craques do Futuro x Remo, marcada para hoje, no Ceju, às 15h30, porém, o jogo válido pelas oitavas de final do Sub-20 foi cancelado a pedido do Remo e acatado pela Federação Paraense de Futebol (FPF).

A diretoria do Remo está prestando todo apoio à família do jogador e disponibilizou um ônibus, para que jogadores, funcionários e membros da comissão técnica, possam prestar uma homenagem ao atleta, que será enterrado em Santa Izabel.

Fonte: Com Roma News