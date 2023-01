Jogador da NFL que teve parada cardíaca se comunica por escrito

O jogador Damar Hamlin, do Buffalo Bills, que disputa a NFL, a liga de futebol americano dos Estados Unidos, apresentou melhora em seu estado de saúde, nesta quinta-feira (5), e já se comunica com a família por escrito, informaram os médicos que cuidam do atleta. Hamlin sofreu uma parada cardíaca no duelo com o Cincinnati Bengals na noite da última segunda (2).

Os médicos que acompanham o jogador no hospital da Universidade de Cincinnati, para onde ele foi levado às pressas após desmaiar e ser ressuscitado no gramado, revelaram que a sua primeira pergunta após acordar foi: “Nós vencemos?”.

– A resposta é sim, Damar, você venceu. Você ganhou o jogo da vida – respondeu o médico Timothy Pritts.

O defensor ainda não consegue falar por causa de um tubo de respiração em sua garganta. Hamlin continua em estado crítico na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital, mas começou a acordar e dar uma resposta. Segundo os médicos, sua função neurológica está intacta, o que significa que ele pode seguir comandos e se mover.

– Ele ainda tem um progresso significativo que precisa fazer, mas isso marca um ponto de virada muito bom em seu tratamento contínuo (…). Sabemos que não é apenas que as luzes estão acesas, os cilindros estão disparando dentro de seu cérebro, o que é muito gratificante para todos nós – ressaltou Pritts.

Os médicos ainda não determinaram a causa da parada cardíaca de Hamlin. Também é muito cedo para dizer se ele pode voltar ao futebol americano depois de passar por uma reabilitação, ressaltou o médico William Knight.

O Buffalo Bills voltou a treinar, nesta quinta, pela primeira vez desde que Hamlin desmaiou quando seu coração parou após fazer um tackle no início do jogo. A partida foi suspensa e não deve ser retomada. A liga ainda está descobrindo como determinar a classificação e o agendamento dos playoffs.

Hamlin passou os últimos dois dias sedado e listado em estado crítico. Pritts disse que os sinais neurológicos de melhora começaram na noite de quarta (4), quando Hamlin acordou gradualmente, com o resto do corpo se recuperando.

Nos últimos dias, vários jogadores da NFL, incluindo ex-companheiros de equipe, e aqueles que não conheciam Hamlin até segunda, expressaram seu apoio. Fãs, donos de times e jogadores – incluindo Tom Brady e Russell Wilson – fizeram doações para a Chasing M’s Foundation, de Hamlin, que arrecadou mais de 7,4 milhões de dólares (R$ 39,6 milhões) até a tarde de quinta.

*AE

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/YouTube Damar Hamlin