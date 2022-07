Jogador da Série C morre de leucemia aos 22 anos

O volante Ezequiel morreu na quarta-feira (13), aos 22 anos, após lutar contra a leucemia. O jogador pertencia ao Perilima e estava emprestado ao Campinense, clube que defendeu em 2021.

Ezequiel estava afastado dos gramados desde julho de 2021 para tratar da doença. O diagnóstico foi feito depois de o jovem ter se sentido mal em um treinamento. Os clubes chegaram a fazer uma campanha virtual para ajudar no tratamento do volante.

Nas redes sociais, o Campinense comunicou e lamentou a morte do jogador. O anúncio também falava sobre as homenagens que serão feitas neste sábado (16), no jogo contra o Ferroviário/CE, pela Série C do Campeonato Brasileiro.

“O promissor volante de 22 anos, nascido em março de 2000, lutava bravamente contra a leucemia desde julho de 2021, quando foi diagnosticado com a doença, mas infelizmente acabou não resistindo ao tratamento”, escreveu o clube.

As informações sobre velório e sepultamento ainda não foram divulgadas.

Fonte: Portal Debate, com Metrópoles