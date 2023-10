Jogador de futebol, ex-Bragantino, é perseguido e executado com vários tiros em Ananindeua

O jogador de futebol Davi da Silva Pereira, conhecido como Caça Rato, de 34 anos, que atuou pelo Bragantino foi perseguido por dupla de motoqueiros e morto a tiros, na tarde desta quinta-feira, 12. O crime se registrou em frente de escola localizada na Travessa SN Três, esquina com a WE 26, na Cidade Nova 4, em Ananindeua, na Grande Belém. A Polícia Civil investiga as causas do crime, mas familiares já descartaram que ele tivesse inimizades.

Por meio de nota, o Bragantino divulgou comunicado lamentando a morte de Caça Rato. “O Bragantino Clube do Pará lamenta profundamente a morte do seu ex atleta, Davi da Silva Pereira, conhecido como Davi Caça Rato. Rogamos ao pai celestial que conforte os familiares e amigos”, diz o clube.

De acordo com informações da Polícia, Caça Rato foi perseguido por dois homens que estavam em uma motocicleta e que teriam descarregado as armas. Mais de dez tiros foram ouvidos por testemunhas. O atleta também pilotava uma motocicleta quando foi abordado. Baleado, ele caiu na calçada na frente da escola e morreu. Os criminosos, lógico, fugiram em alta velocidade para local incerto e não sabido e, até a edição desta matéria, não haviam sido localizados nem identificados. Câmeras de segurança podem ter registrado o caso que é levantado pela Divisão de Homicídios.

Houve informações de que a vítima teria se envolvido em uma confusão por causa de um jogo de futebol amador, mas a família dele também descarta essa possibilidade.

Em 2021, Caça Rato defendeu o Bragantino Clube do Pará na condição de lateral direito.

Imagem: Divulgação