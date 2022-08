Jogador detona Casagrande: “Só sabe falar mal de todo mundo”

O jogador de futebol Zé Eduardo, conhecido como Zé Love, fez duras críticas ao comentarista Casagrande nesta quinta-feira (18). O atleta respondeu a uma postagem realizada pela página do jornal Lance! no Instagram sobre uma entrevista, concedida por Casagrande para a ESPN, na qual o ex-comentarista da Globo falava sobre a saída dele da emissora carioca.

– O que eu achei muito estranho, sinceramente, foi eu sair três meses antes de uma Copa do Mundo, sendo que desde 1999 eu fui o principal comentarista da seleção brasileira. Todas as Copas, Olimpíadas, todos os jogos da seleção brasileira até 2018, na Copa, fui eu que fiz sempre – disse Casagrande ao programa Bola da Vez, da ESPN.

Zé Eduardo então comentou a declaração e disse que o comentarista “só sabe falar mal de todo mundo”, como se “fosse um ótimo exemplo a ser seguido”. O jogador afirmou ainda que Casagrande quis, na Globo, “fazer política até mesmo em programa esportivo”.

– Porque você só sabe falar m****, só sabe falar mal de todo mundo, como se você fosse um ótimo exemplo a ser seguido… você deveria era agradecer e dar valor pela oportunidade que te deram, mas não… o que você quis fazer foi invejar os jogadores de hoje em dia, principalmente o Neymar, e fazer política até mesmo em programa esportivo… tchau – escreveu o atleta.

Zé Love detona Casagrande em comentário Foto: Reprodução/Instagram

No início da semana, Casagrande criticou os jogadores brasileiros Neymar e Thiago Silva. O comentarista chamou o atacante do PSG de “arrogante” e “prepotente” por conta de polêmicas envolvendo o brasileiro e o jogador francês Mbappé sobre quem deveria cobrar os pênaltis no time em que os dois jogam.

Após as críticas feitas por Casagrande, o zagueiro Thiago Silva, do Chelsea, saiu em defesa de Neymar nas redes sociais. O comentarista, então, em entrevista ao podcast Podpah, ironizou Thiago e pediu para que ele “não chorasse na Copa do Mundo”, em referência a um episódio no qual o zagueiro brasileiro chorou após a vitória contra o Chile nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2014.

Fonte: Pleno News