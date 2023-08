Jogador do Bahia de Feira morre após passar mal durante treino

O futebol baiano está de luto com a morte do jogador Deon, do Bahia de Feira. O atacante de 36 anos passou mal durante o treino desta quarta-feira (9), na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, a 100 km da capital Salvador. Ele chegou a ser atendido pelo SAMU, mas não resistiu.

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) informou, por meio de nota oficial, que Deon sofreu um infarto fulminante . A CBF, assim como o Bahia, clube que formou o atleta, também emitiram notas de pesar.

Um dos mais experientes do elenco, Deon defensia o Tremendão pela sexta temporada consecutiva. Na atual, ele fez 23 partidas, com cinco gols e uma assistência. Seu último jogo ocorreu no último sábado, diante do Potiguar, em confronto eliminatório pela Série D do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Bahia de Feira levou a melhor nos pênaltis e se classificou para as oitavas de final da competição equivalente à Quarta Divisão nacional.

José Aldean Oliveira Neto, apelidado de Deon, surgiu para o futebol no tradicional Bahia. Ele acumulou passagens por clubes do estado, como Fluminense de Feira, Juazeirense, Atlético de Alagoinhas e Jacobina.

O Esquadrão, aliás, também manifestou pesar pela morte do jogador, que entre os anos de 2006 e 2008, disputou 11 partida pelo time principal e anotou quatro gols.

Fonte: IG/Foto: Redação Jogada10