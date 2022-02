Jogador enfarta e morre após ouvir áudio do WhatsApp

No Guarujá, Litoral de São Paulo, um jogador de futebol morreu após sofrer um infarto. Segundo informações do portal G1, Dérek Jovane Silva Xavier tinha 20 anos e tinha descoberto há poucos meses que seria pai. Ele defendia a seleção de futebol de Guarujá.

Familiares explicaram que Dérek não sabia que tinha problemas no coração. Eles contaram que o atleta ficou muito nervoso e enfartou após ouvir uma mensagem de voz.

O jovem chegou a ser socorrido e recebeu massagens cardíacas por mais de uma hora, além de choques com desfibrilador e uma injeção de adrenalina, mas não resistiu.

A mensagem que o atleta ouviu ainda não foi divulgada pelas autoridades.

A família do jogador disse também que ele tinha um problema no ventrículo esquerdo que, até então, era desconhecido. Por causa do trabalho, ele fazia exames com frequência, mas a condição nunca tinha sido detectada.

Dérek já havia perdido um avô e uma avó por infarto.

Fonte: Pleno News