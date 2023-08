Jogador Pedro leva suspensão e multa do Flamengo

A diretoria do Flamengo não vai deixar passar em branco a falta de Pedro no treino de segunda-feira (31), após a confusão que levou à demissão do preparador físico Pablo Fernandez. O clube carioca aplicou uma suspensão e uma multa no atacante, que virou desfalque automático para a partida contra o Olimpia, nesta quinta (3), pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores

Pedro foi suspenso por um jogo e ainda foi multado em 5% do valor do seu salário mensal. Com o gancho, o atacante se tornou baixa para a importante partida desta quinta. Oficialmente, o clube não se manifestou sobre as punições aplicadas ao jogador de 26 anos.

Pedro foi punido por ter se recusado a continuar seu aquecimento durante o segundo tempo da partida contra o Atlético-MG, na noite do último sábado (29), pelo Brasileirão. E também por ter faltado ao treino de segunda-feira, dois dias depois de ser agredido pelo preparador físico do clube.

O argentino Pablo Fernandez, amigo e membro da comissão técnica liderada por Jorge Sampaoli, acabou sendo demitido pela diretoria rubro-negra no início da semana por ter acertado tapas e um soco no rosto de Pedro, no vestiário, após a vitória de virada sobre o Atlético-MG, no Independência, em Belo Horizonte.

Pedro se justificou após a falta não prevista, na segunda. Ele alegou dores no rosto, no local onde foi agredido. E retomou o trabalho na terça. A ausência no início da semana manteve conturbado o clima interno no Flamengo, na esteira do ato de violência, da noite do último sábado.

Reserva da equipe comandada por Sampaoli, Pedro não alterou os planos do treinador para esta quinta. O técnico argentino vem escalando Gabriel Barbosa, o Gabigol, e Bruno Henrique como dupla titular no ataque.

*AE

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/Antonio Lacerda