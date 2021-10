Jogador que chutou cabeça de árbitro deixa prisão no RS

William Ribeiro vai responder em liberdade por tentativa de homicídio

O meio-campista William Ribeiro deixou a Penitenciária Estadual de Venâncio Aires nesta terça-feira (06) após pagar fiança e vai responder em liberdade por tentativa de homicídio após chutar a cabeça do árbitro Rodrigo Crivellaro.

O jogador havia sido preso em flagrante na noite de segunda-feira, durante a partida entre São Paulo de Rio Grande, clube que rescindiu o contrato do atleta após o episódio, e o Guarani de Venâncio Aires, pela segunda divisão do Campeonato Gaúcho.

As imagens mostram o momento em que William se irrita ao levar cartão amarelo, empurra o juiz da partida e desfere dois chutes em Crivellaro, um deles com o árbitro já caído no gramado.

Crivellaro fica desacordado após sofrer a agressão, e jogadores das duas equipes chamam atendimento médico. O árbitro foi retirado de ambulância do estádio, passou a noite internado, fez exames e recebeu alta na manhã de terça-feira.

Além da esfera criminal, o Tribunal de Justiça Desportiva já disse que irá averiguar os fatos e tratar das respectivas sanções ao jogador.

Fonte Da Redação band.uol.com.br, com Bora Brasil