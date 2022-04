Jogadores azulinos se reapresentam visando a final do Parazão contra o Paysandu

O clima é de animação e ritmo de final de campeonato no Clube do Remo. Apesar da vantagem de um empate contr ao Paysandu para conquistar o título deste ano na próxima quarta-feira, 6, na Curuzu, o grupo está concentrado e não houve folga nesta segunda-feira, 4, pois os jogadores se reapresentaram à tarde para o técnico Paulo Bonamigo.



No trabalho de hoje, os atletas que atuaram durante os 90 minutos no jogo de ontem, domingo, 03, fizeram apenas exercícios regenerativos, mas quem não esteve direto na partida, trabalhou com a bola e todo o grupo voltará ao gramado do Baenão, amanhã, terça-feira, 5, a partir das 9h, para o treino final já visando a final do Campeonato Paraense, que será disputada na quarta-feira, no Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu, à noite.



Paulo Bonamigo explicou, inclusive depois do jogo de ontem, que a equipe do Paysandu é de respeito, que tem bom manejo de bola e que os azulinos não irão apenas acreditando na vantagem; que irão para o gramado com sede de vitória, com sede de gols. Ele também disse que o resultado só será conhecido ao final do jogo, a exemplo de cada RE-PA. Será um jogo de decisão e, assim, os dois grupos estarão indo para cima em busca de seus objetivos, que redundam não apenas no prêmio, mas, principalmente, na conquista do título, que é muito importante para os azulinos.

Imagens: Samara Miranda/Agência Remo