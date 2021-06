Jogadores da Seleção Brasileira decidem disputar Copa América

Os jogadores da Seleção Brasileira decidiram disputar a Copa América, que inicia no próximo domingo (13). De acordo com informações do site Globo Esporte a confirmação oficial deve ocorrer após a partida contra o Paraguai nesta terça-feira (6), pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

O anúncio, porém, deve vir junto de um manifesto com críticas à forma com que o evento foi organizado e transferido ao Brasil em meio à pandemia da Covid-19.

Nos últimos dias, a participação do Brasil na competição virou uma incógnita diante do possível boicote da Seleção ao campeonato. Porém, a falta de consenso entre outras seleções sul-americanas fez com que a ideia não fosse adiante.

A Seleção Brasileira estreia na competição em partida contra a Venezuela, no estádio Mané Garrinha, em Brasília, às 18h.

Fonte: Pleno News

Foto: Lucas Figueiredo/CBF