Jogadores do Papão concentrados para encarar o Jacuipiense

Depois de mais uma sessão de treino tático, o time do Paysandu encerrou, na manhã desta sexta-feira, 13, na Curuzu, os preparativos para enfrentar o Jacuipense-BA, amanhã, em casa. Os 23 atletas relacionados pela comissão técnica já estão concentrados no Hotel Antônio Diogo Couceiro, informou a assessoria do Bicola, por meio de seu site institucional.



O técnico Roberto Fonseca, além de trabalhar o posicionamento, também comandou atividades de finalizações, jogadas de cruzamentos e bolas paradas. Ao todo, a movimentação durou aproximadamente duas horas.



Jefferson, lateral-esquerdo segue em tratamento de lesão no joelho esquerdo. O volante Bruno Paulista machucou o joelho direito em um lance de treino e também não foi relacionado. Já o lateral-direito Marcelo está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Por fim, o atacante Bruno Paulo contraiu virose.



Paysandu e Jacuipense-BA se enfrentam amanhã, sábado, 14, às 19h, na Curuzu, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, em que o Bicolor Paraense busca acesso ao G-4 da competição.



Confira a lista de relacionados: Alisson, Danrlei, Denilson, Diego Matos, Elias Curzel, Jhonnatan, Laércio, Leandro Silva, Luan Santos, Marino, Marlon, Paulinho, Paulo Ricardo, Paulo Roberto, Perema, Rafael Grampola, Ratinho, Rildo, Robinho, Ruy, Thiago Santos, Victor Sallinas e Victor Souza.

Foto: John Wesley/Agência Paysandu

O atacante Rildo é um dos convocados para o jogo de amanhã à noite